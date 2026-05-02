Температура в Москве возвращается в норму после похолодания

Температура воздуха в столице возвращается в норму после похолодания. Об этом в субботу, 2 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

© Вечерняя Москва

Он уточнил, что сейчас погоду к городе определяет теплый фронтальный раздел.

— Температура воздуха плюс 14–16 градусов, по области ожидается плюс 12–17 градусов. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы, — написал Леус в своем Telegram-канале.

Эксперт добавил, что в воскресенье осадков не ожидается. Ночью будет от плюс 7 до плюс 9 градусов, а днем — плюс 19–21 градус.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, метеорологическое лето наступит в столичном регионе 4 мая. Температура воздуха в этот день поднимется до плюс 23 градусов, что соответствует июньским нормам.

Пятый год подряд май в столичном регионе начался с заморозков. По данным базовой метеостанции ВДНХ, минимум в Москве составил минус 0,6 градуса.