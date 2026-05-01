На «Матрешке Москвы» «распустится» 22-метровый тюльпан.

О новой экспозиции на инновационной достопримечательности в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Дептранса.

— К майским праздникам объект в «Зарядье» предстанет в новом образе. Впервые на 1,5 тысячи подвижных экранах «распустится» изящный 22-метровый тюльпан — символ обновления и тепла, — рассказали в департаменте.

Новые сюжеты включают в себя фигуру русской матрешки в весеннем образе, распустившиеся цветы яблони и вишни на фоне живописных панорам транспорта Москвы и яркую открытку в стиле ретро.

Ближайшие показы состоятся 1 и 2 мая в 19:15, 20:15, 21:15, 22:15, а также 3 и 5 мая в 19:15, 20:15, 21:15, говорится в публикации.

«Матрешку Москвы» также украшали ко Дню космонавтики. Гости парка «Зарядье» могли увидеть новый тематический ролик на инновационной достопримечательности. Перед зрителями предстала история, которая отдает дань прошлому и размышляет над будущим. Гостям показали кадры, на которых космонавт держит в руках детализированную копию космического корабля «Восток-1» — одного из символов освоения космоса.