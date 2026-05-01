Собянин рассказал, как Москва помогает ветеранам СВО

В Москве более 30 тысяч некоммерческих организаций, треть из них ведут важную социальную работу: помогают детям, людям с инвалидностью, участникам СВО и их близким. Уже семь лет в столице реализуют программу поддержки НКО "Москва - добрый город", это целый комплекс проектов грантовой и информационной поддержки.

Вернуться с передовой и найти себя на гражданке. В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей на Береговом проезде ветераны спецоперации осваивают профессию психолога, чтобы помогать своим боевым товарищам.

Московская ассоциация уже объединила тысячи ветеранов СВО. Здесь помогают освоить новые специальности - от промышленного альпинизма до IT и бухгалтерии, а теперь и в области психологии. Обучение организовано на грантовую поддержку от города.

Всего в Москве более 30 тысяч некоммерческих организаций, которые заботятся о многодетных семьях, людях с инвалидностью и тех, кто оказался в кризисной ситуации. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин: "НКО дополняют масштабную систему государственной поддержки индивидуальными решениями и уникальными услугами. Помощь для москвичей становится более доступной и адресной".

Некоммерческим организациям город предоставляет в безвозмездную аренду помещения. В одном из таких фонд "Образ жизни" открыл Центр дневной для москвичей с ментальными особенностями от пяти до сорока лет. Через творчество молодые люди здесь проходят социальную адаптацию.

Посетители центра создают игрушки, художественные коллажи, занимаются керамикой, живописью и лепкой. А ещё играют в "Особом театре". Этот проект стал двукратным победителем гранта "Москва - добрый город".