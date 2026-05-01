Жертвами непогоды в московском регионе стали десятки птенцов

Спасать от гибели десятки птенцов, которые стали невольными жертвами циклона и небывалых снегопадов 27-28 апреля в московском регионе, пришлось столичным орнитологам.

Как сообщили в центре реабилитации птиц "Воронье гнездо", главная проблема состояла в том, что многие пернатые уже успели обзавестись потомством. Птенцы подрастали в гнездах, а массовый падеж деревьев привел к тому, что малыши оказывались на земле и погибали.

Такие случаи были зафиксированы возле метро "Алтуфьево" в Москве, в также в Бирюлево. После падения деревьев птенцов подбирали с земли неравнодушные граждане. Затем их передавали волонтёрам-орнитологам для реабилитации.

Другая проблема - спил деревьев, на которых уже есть гнезда. Из-за поспешности коммунальщиков чуть не погибла птичья семья в Щёлковском городском округе Подмосковья. Птах также доставили орнитологам.