Изменения внесли в работу 46 наиболее востребованных маршрутов в Москве

Специалисты Службы управления наземным транспортом (СУНТ) внесли изменения в работу 46 наиболее востребованных маршрутов во всех округах столицы и некоторых районах Московской области. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также сотрудники СУНТ увеличили выпуск автобусов на 22 популярных маршрутах, которые проходят у жилых комплексов, школ, больниц и поликлиник, а также вблизи особой экономической зоны «Технополис «Москва». Кроме того, специалисты сократили интервалы движения транспорта в часы пик на три минуты, а после 19:00 и 21:00 — на девять минут.

— С начала этого года изменили работу 46 маршрутов во всех округах столицы. Специалисты Службы управления наземным транспортом круглосуточно мониторят дорожно-транспортную ситуацию, анализируют обращения москвичей и вносят изменения. Благодаря этому сокращается время ожидания транспорта, время самой поездки, а также уменьшается загруженность транспорта в часы пик, — сообщил Максим Ликсутов.

В тот же день заммэра Москвы рассказал, что на время закрытия участка городского метрополитена между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» запустили компенсационные автобусные маршруты Мосгортранса. За первый день их работы пассажиры совершили более 110 тысяч поездок.