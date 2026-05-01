В столичном регионе в субботу, 2 мая, начнется потепление, столбики термометров поднимутся до +14°, рассказала журналистам ведущий специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Об этом пишет РБК.

По ее словам, к завтрашнему дню в Москве и Московской области практически полностью растает снежный покров. Она добавила, что к утру 2 мая снег сохранится только на севере Подмосковья, в районе Дмитрова и Клина.

Метеоролог отметила, что в этих регионах зимой были обильные снегопады, поэтому снег там будет таять дальше, чем в других районах.

Позднякова уточнила, что в воскресенье, 3 мая, потеплеет до +18°, осадки не ожидаются.

Ранее синоптики сообщили, что в мае погода постепенно стабилизируется, а в конце месяца будет соответствовать климатической норме.