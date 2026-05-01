Сергунина рассказала о патриотических акциях столичной молодежи ко Дню Победы

Проект «Молодежь Москвы» организовал ряд мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы.

В программу войдут выставки, экскурсии, патриотические концерты и возложение цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

— Накануне 9 Мая молодые москвичи посетят музейные комплексы, пообщаются с Героями России и Советского Союза, примут участие в историческом диктанте и акции «Вальс Победы», — рассказала Сергунина.

30 апреля в парке «Красная Пресня» при поддержке Российского военно-исторического общества открылась фотовыставка «Город героев». Экспозиция включает в себя фотографии 17 ветеранов труда и боевых действий, а также военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, и обладателей государственных наград за храбрость.

С 1 мая на портале «Молодежь Москвы» стартует исторический диктант, посвященный значимым событиям различных эпох, включая Великую Отечественную войну. Проверить свои знания можно будет 6 мая при условии предварительной регистрации. Участники получат сертификаты.

5 мая студенты столицы проведут акцию «Вальс Победы» у главного входа ВДНХ. 200 пар в костюмах 1940-х годов станцуют под музыкальную композицию «Майский вальс».

С 5 по 7 мая на станциях метро «Таганская» и «Мичуринский проспект» пройдет акция «Голоса Победы», в рамках которой молодые москвичи будут исполнять патриотические песни.

6 мая в мультиформатных пространствах «Молодежь Москвы» на Холодильном переулке, улице Измайловский Вал и проспекте Вернадского состоятся встречи с Героями России и СССР.

На 7 мая запланированы поездки для молодежи в Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник и музей Зои Космодемьянской, где для них проведут экскурсии о ключевых событиях Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.

8 мая участники мероприятий возложат цветы к 17 памятникам и мемориалам, установленным в честь героев страны.

Недавно на портале «Молодежь Москвы» стартовал новый проект, в рамках которого жителей столицы приглашают поделиться историями о родственниках или знакомых, которые стали примерами служения Родине и которых отметили государственными наградами за свои достижения. Истории можно отправлять до конца года, после чего они будут опубликованы в разделе «Город героев».

В начале апреля в Москве начался набор волонтеров ко Дню Победы. Более двух тысяч добровольцев примут участие в акциях «Спасибо герою», «Георгиевская лента» и «Улицы героев». Прием заявок продолжается до 6 мая на официальном сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

2025 год в России прошел как Год защитника Отечества и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сергунина рассказывала, что в Москве к памятной дате провели масштабную программу патриотических, исторических и просветительских мероприятий.