Сергунина рассказала о патриотических акциях столичной молодежи ко Дню Победы

Сергунина: Московская молодежь проведет патриотические акции накануне 9 Мая
Проект «Молодежь Москвы» организовал ряд мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы.
В программу войдут выставки, экскурсии, патриотические концерты и возложение цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.
— Накануне 9 Мая молодые москвичи посетят музейные комплексы, пообщаются с Героями России и Советского Союза, примут участие в историческом диктанте и акции «Вальс Победы», — рассказала Сергунина.
30 апреля в парке «Красная Пресня» при поддержке Российского военно-исторического общества открылась фотовыставка «Город героев». Экспозиция включает в себя фотографии 17 ветеранов труда и боевых действий, а также военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, и обладателей государственных наград за храбрость.
С 1 мая на портале «Молодежь Москвы» стартует исторический диктант, посвященный значимым событиям различных эпох, включая Великую Отечественную войну. Проверить свои знания можно будет 6 мая при условии предварительной регистрации. Участники получат сертификаты.
5 мая студенты столицы проведут акцию «Вальс Победы» у главного входа ВДНХ. 200 пар в костюмах 1940-х годов станцуют под музыкальную композицию «Майский вальс».
С 5 по 7 мая на станциях метро «Таганская» и «Мичуринский проспект» пройдет акция «Голоса Победы», в рамках которой молодые москвичи будут исполнять патриотические песни.
6 мая в мультиформатных пространствах «Молодежь Москвы» на Холодильном переулке, улице Измайловский Вал и проспекте Вернадского состоятся встречи с Героями России и СССР.
На 7 мая запланированы поездки для молодежи в Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник и музей Зои Космодемьянской, где для них проведут экскурсии о ключевых событиях Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.
8 мая участники мероприятий возложат цветы к 17 памятникам и мемориалам, установленным в честь героев страны.
Недавно на портале «Молодежь Москвы» стартовал новый проект, в рамках которого жителей столицы приглашают поделиться историями о родственниках или знакомых, которые стали примерами служения Родине и которых отметили государственными наградами за свои достижения. Истории можно отправлять до конца года, после чего они будут опубликованы в разделе «Город героев».
В начале апреля в Москве начался набор волонтеров ко Дню Победы. Более двух тысяч добровольцев примут участие в акциях «Спасибо герою», «Георгиевская лента» и «Улицы героев». Прием заявок продолжается до 6 мая на официальном сайте ресурсного центра «Мосволонтер».
2025 год в России прошел как Год защитника Отечества и был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сергунина рассказывала, что в Москве к памятной дате провели масштабную программу патриотических, исторических и просветительских мероприятий.