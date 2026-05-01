Собянин рассказал, как город поддерживает социально ориентированные НКО

Москва активно поддерживает некоммерческие организации (НКО), которые играют ключевую роль в социальной поддержке горожан. Сейчас в городе зарегистрировано свыше 30 тысяч НКО, из которых около 11 тысяч ведут социально ориентированную деятельность. Об этом в пятницу, 1 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, эти организации оказывают помощь детям, в том числе из многодетных и кризисных семей, людям с инвалидностью, детям-сиротам, участникам СВО и их семьям. НКО признаны стратегическими партнерами города, дополняющими государственную систему поддержки индивидуальными решениями и уникальными услугами.

Уже семь лет действует программа «Москва — добрый город», в рамках которой ежегодно выделяется 400 миллионов рублей на гранты для социально ориентированных НКО. За семь лет финансирование получили 738 проектов на общую сумму 2,8 миллиарда рублей.

Кроме того, город предоставляет НКО помещения в безвозмездное пользование на срок до трех лет. На сегодняшний день в 53 оборудованных пространствах общей площадью более 13 тысяч квадратных метров работают НКО, оказывая социальные услуги. В 115 инклюзивных мастерских трудоустроены около 920 человек с особенностями здоровья.

— С 2021-го открыт первый в России социальный маркетплейс «Москва — добрый город» — онлайн-площадка для продажи эксклюзивных изделий, изготовленных вручную мастерами с инвалидностью или в трудной жизненной ситуации, — написал Собянин на своей странице в МАКС.

