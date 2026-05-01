Временные ограничения на полеты сняты в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба авиагавани.

«Сняты введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево. Аэропорт Шереметьево продолжает стабильное обслуживание пассажиров и авиакомпаний», – говорится в сообщении.

Информацию о статусе рейса пассажирам рекомендуют узнавать через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, колл-центр, а также чат-бот при наличии такового у авиаперевозчика.