В Москве обсудили возведение православных церквей на юго-востоке города

В Москве сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на юго-востоке столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время в округе строят сразу несколько храмов. Один из них - в честь святых мучеников Анатолия и Протолеона в парке имени Артёма Боровика. Комплекс возводят в память о военных корреспондентах, погибших в горячих точках, и солдат, которые отдали жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны.

Ещё одним важным духовным и общественным центром для горожан станет храм в честь Праведного Симеона Верхотурского на Новочеркасском бульваре.