Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что апрель в Москве побил климатический рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Паршиной, в 2026 году апрель в Москве стал самым мокрым за всю историю наблюдений. За месяц в столичном регионе выпало 270% от месячной нормы осадков. В последний раз подобное происходило в 1986 году, но тогда осадков выпало немного меньше.

Напомним, что в ночь на 27 апреля в Москве резко ухудшилась погода — выпал снег и начался сильный ветер. Это привело к падению нескольких деревьев в Москве и Подмосковье. Как сообщили в СМИ, из-за этого пострадало около 30 человек.