Вечерние пробки в Москве достигли максимальных отметок

Движение в центре столицы оказалось практически парализовано из-за сильных заторов, которые зафиксировали на основных транспортных магистралях города.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки» на 18:40 мск, передает ТАСС.

По информации интерактивной карты, уровень загруженности дорог города оценили в девять баллов из десяти возможных.

Значительные затруднения наблюдаются практически на всех центральных улицах столицы, а также на Садовом, Бульварном и Третьем транспортном кольце. Как отмечается, автомобилисты испытывают сложности при передвижении по этим маршрутам в вечерний час пик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой дороге оказалось практически остановлено после сильного снегопада.

Департамент транспорта Москвы предупредил, что загруженность дорог в столице может достичь максимальных значений на фоне непогоды и перекрытий.

На Северо-Восточной хорде в районе Большой Косинской улицы из-за дорожного происшествия с мотоциклистом образовалась серьезная пробка в сторону центра.