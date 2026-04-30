В Минсельхозе Подмосковья предупредили о начале обработок от борщевика

Первый этап борьбы с борщевиком Сосновского в городских округах Московской области начнется 1 мая. Работы охватят площадь в 23,5 тысячи гектаров.

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

— С 1 мая в Московской области стартуют двухэтапные мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского на территории 44 муниципальных образований. Первый этап пройдет с мая по июнь, второй — с конца июня до начала осени — на общей площади 23 537 гектаров, — говорится в материале.

При проведении работ будут применяться различные методы уничтожения растений в зависимости от степени зараженности участка, близости к населенным пунктам и особенностей местности. В основном будут использоваться химические средства, а также покос и выкорчевывание растения.

Министерство также напомнило, что владельцы частных земельных участков обязаны самостоятельно устранять борщевик. За неисполнение этого требования предусмотрены штрафы: для физических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей, а для должностных — 200 тысяч рублей, говорится в публикации.

