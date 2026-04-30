Прокат самокатов и велосипедов возобновил работу в Москве

Сервисы проката самокатов и велосипедов возобновили работу в Москве в связи с улучшением погодных условий. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— Самокаты и велосипеды на парковках снова доступны для аренды. Погодные условия в Москве пришли в норму, поэтому сервисы городского проката возобновляют работу, — сказано в публикации.

Арендовать самокат в городе теперь можно только после прохождения верификации через Mos ID на портале mos.ru, напомнили в Дептрансе.

27 апреля в ведомстве сообщили, что прокат электросамокатов в Москве приостановили до улучшения погодных условий. Также операторы каршеринга ограничили доступ к аренде автомобилей с летней резиной. Тогда водителей призвали быть аккуратнее на дорогах.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что резкое потепление ожидается в Московском регионе в первые майские выходные. Так, в воскресенье, 3 мая, в столице воздух прогреется до 19 градусов тепла. Такая же теплая погода ожидается и в понедельник, 4 мая, при этом местами пройдет небольшой дождь.