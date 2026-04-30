Ослик Жорик из Московского зоопарка подружился с гигантскими выдрами

В Московском зоопарке ослик по кличке Жорик заинтересовал гигантских выдр во время прогулки. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщили в пресс-службе зоосада.

На опубликованном видео видно, как Жорик подходит к вольеру, а выдры активно реагируют на его появление: подплывают к стеклу, наблюдают за ним и проявляют живой интерес.

В официальном Telegram-канале зоопарке отметили, что встреча произошла во время утренней прогулки, когда животные впервые обратили внимание друг на друга и с любопытством изучали нового «соседа».

Московский зоопарк оперативно организовал перевозку ослика после того, как часть, в которой он «служил», начала передислокацию на СВО. В начале осени Жорик прошел адаптацию в филиале учреждения — зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге, а в конце ноября его привезли в столицу.

Позже сообщили, что Жорик после «службы» в одном из гвардейских полков в зоне специальной военной операции адаптировался к жизни в столице и наладил контакт с соседями — камерунскими козами.