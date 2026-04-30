На Городской ферме ВДНХ прошла посадка овощей-гигантов. «Вечерняя Москва» посетила мероприятие и выяснила подробности.

Корреспонденты «Вечерней Москвы» отметили нетипичную для конца апреля погоду: дождь со снегом, сильный ветер, хрустящий снежок под ногами... Юным фермерам капризы погоды нипочем! Команда готова включиться в работу в любой момент.

— Нам предоставилась удивительная возможность: выделили небольшой участок на территории Городской фермы, — рассказала руководитель первого национального чемпионата урожая «Битва гигантов» Дарья Ермилова.

Она отметила, что раньше на этом месте была строительная площадка. В земле было много бетона, арматуры. Почва, соответственно, неплодородная.

— Мы здесь все перекапывали, убирали часть дренажного песка, засыпали несколько тонн плодородного грунта. Все это сравнивали, своими руками собирали теплицы, перекапывали, вносили удобрения. Сейчас мы, конечно, очень надеемся, что наши превентивные меры помогут нам установить новый рекорд Москвы, — поделилась Дарья. — Например, в 2023-м в парке Кузьминки была выращена тыква весом 230 килограммов. Мы нашим тыквам выделяем примерно по 40 «квадратов», по средним подсчетам, тыква может забирать по 10 килограммов с квадратного метра. То есть примерно на 400 килограммов мы можем рассчитывать, но все будет зависеть от того, как мы за ними будем ухаживать.

Сажали гигантские овощи школьники под руководством опытных знатоков огородных дел.

— Мы всей командой долго работали, а сегодня приехали, чтобы все посадить. В планах еще посадить арбуз, подсолнух, лук, кабачок, морковь и помидор, — поделились ученицы школы № 1852 Елизавета Герасимова и Полина Носова.

Девочки рассказали, что осенью, когда урожай вырастет, с ним можно будет сделать школьную выставку, угостить им жителей фермы или даже сделать фирменный пирог!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Чусов, рекордсмен страны по выращиванию гигантских тыкв и гигантского лука, автор блога: