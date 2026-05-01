Щит "Ольга" проложил почти 1 км левого тоннеля Троицкой линии метро

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Ольга" прошел почти 1 километр левого перегонного тоннеля между будущими станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии Московского метрополитена. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Протяженность тоннеля между станциями "Новомосковская" и "Сосенки" Троицкой линии метро составляет 1,6 километра. Тоннелепроходческий комплекс "Ольга" начал работу в октябре прошлого года и преодолел уже две трети пути – около 950 метров", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Щит прошел под руслом реки Сосенки, возле двух площадок строительства притоннельных сооружений, которые возводят с применением технологии "стена в грунте". "Ольге" предстоит пройти еще около 690 метров.

Как отметил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман, комплекс остановится в демонтажной камере, которую подготовят в котловане станционного комплекса "Сосенки". После этого его проверят и разберут.

