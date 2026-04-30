Собянин сообщил об открытии сезона фонтанов

Сезон фонтанов открылся в Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в мессенджере «Макс».

«В Москве традиционно открылся сезон фонтанов. Специалисты готовили их к запуску почти весь апрель. Отремонтировали коммуникации, привели в порядок насосные станции и гидравлику. Промыли чаши и заполнили водой», – написал Собянин.

Он отметил, что в Москве сотни фонтанов: сухие, полусухие, плавающие, музыкальные, светодинамические.

«В этом году к ним добавился новый фонтан на центральной площади «Лужников». Зимой он работал как каток. Его площадь – 3,5 тыс. кв. м. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители «Лужников» увидят впечатляющее светомузыкальное шоу», – подчеркнул мэр.

По его словам, в 2025 году обновлен главный фонтан в парке «Сокольники», приведены в порядок фонтанный комплекс «Музыка Славы» в Кузьминках и сухой фонтан в парке «Дубрава» в Куркино, а также создан новый светодинамический фонтанный комплекс в виде парусной лодки у Ивановских прудов.

«Локаций для ярких фото и светлых воспоминаний стало еще больше», – добавил Собянин.