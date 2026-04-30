«Из шубы – в трусы»: стало известно, когда Москву накроет волна тепла

Жители столичного региона, пережив несколько непростых дней из-за разгулявшейся в конце апреля зимы, могут вздохнуть с облегчением: в майские праздники перепрыгнем почти что в лето. Но пока, по состоянию на утро 30 апреля, в каких-то районах снег все еще удерживает свои позиции, и еще можно даже слепить снеговика. «МК» собрал прогнозы синоптиков на ближайшие дни, в целом на май и даже на начало июня. Градусы в прогнозах разнятся, но надеемся, что погода на майские праздники не подведет, и приход тепла, пусть и пока ненадолго, неизбежен.

© Московский Комсомолец

© Лилия Шарловская

Сегодня, 30 апреля, москвичей ожидает облачная погода, хотя где-то могут быть и просветы, и пока еще небольшой дождь (местами с мокрым снегом) при температуре за окном +7 градусов.

По состоянию на утро 30 апреля снег еще лежал на московских крышах и на траве в скверах. Но это будет его последний день. Об этом в своем канале рассказала специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В Москве, на ВДНХ, высота снежного покрова за сутки сократилась на 3 см и составляет 4 см, в МГУ остается 7 см. Пока что еще много снега на севере Подмосковья: в Клину – 8 см, в Дмитрове – 12 см.

Холод отступает, причем резко. 1 мая, будто бы специально в честь праздника, произойдет поворот в сторону тепла. Татьяна Позднякова привела карту с прогнозом на 1 мая в Центральной России, согласно которой «атмосферное давление повысится, погоду будет формировать восточная периферия антициклона». На небе станет появляться солнце, температура днем повысится до +7...+10 градусов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, со своей стороны, прогнозирует на 1 мая еще более высокие градусы. «Переход к летней погоде будет практически мгновенным, – рассказал он нам. – Уже 1 мая солнечно и до +15 градусов».

Москвичи шутят по этому поводу в пабликах, что, «не успели пуховик убрать, а уже шорты носить». «Погода прям из шубы – в трусы», – постят люди всевозможные мемы. Впрочем, такие резкие перепады с холода на тепло у нас бывали и в прежние годы весной.

После Первомая лето, несмотря на календарную весну, начнет все стремительней наступать. 2 и 3 мая влияние Балтийского циклона полностью сойдет на нет. 2 мая – во что, кстати, с трудом верится – может потеплеть до +20. 3 мая – бери выше. «И ни малейшего намека на осадки». А 6-7 мая можно ожидать и вовсе +23...+25 градусов! В то же самое время синоптик предположил, что «до стабильного летнего тепла еще ох как далеко».

Не всем регионам, кстати, так повезет на первые майские праздники. «На этом фоне откровенно издевательски поведет себя погода на юге, – говорит Александр Шувалов. – Туда выходит балканский циклон и с определенным временным лагом и поправкой на широту докатится волна холода и осадков». В Крыму, на Кубани, в Ставрополье все праздники дожди, в Сочи – сильные, и днем там стоит ждать всего-навсего +10...+12 градусов.

Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец привел долгосрочный прогноз на май в Центральной России. Температура ожидается в пределах многолетней нормы климата с небольшим превышением на 0,5…1 градус. Для Москвы ночная норма мая +7,6, дневная +18,4. Дождей выпадет в пределах нормы с незначительным ее превышением на 10%, которая для мегаполиса составляет 61 мм.

По словам метеоролога, довольно теплой и сухой будет первая декада мая, в конце которой начнется сезон гроз с короткими ливнями и грибными дождями.

Вторая десятидневка ожидается относительно прохладной и дождливой, и «почти летние дни внезапно оборвутся». В этом году снова не удастся избежать традиционных «черемуховых» холодов.

Третья декада мая прогнозируется в рамках нормы. «Будто кто-то щелкнет выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета, – заключил Тишковец. – Май передаст эстафету тепла июню, который обещает быть на 2 градуса выше нормы».