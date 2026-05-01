Около 6,7 тыс. москвичей начали осмотр квартир по реновации за январь – март

С января по март 2026 года определяться с выбором жилья в новостройках по программе реновации начали почти 6,7 тысячи горожан из 32 домов старого жилого фонда. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— В первые три месяца 2026 года около 6,7 тысячи москвичей из 32 старых домов начали осматривать жилье в новостройках по программе реновации. При этом свыше 6,2 тысячи из них уже определились с выбором квартир, в том числе более 3,5 тысячи горожан оформили документы, необходимые для переезда в современные жилые комплексы. Предлагаемые городом квартиры, как правило, просторнее, чем в расселяемых домах, за счет больших по площади кухонь и широких коридоров. В помещениях уже выполнена чистовая отделка, установлена сантехника и осветительные приборы, чтобы новоселам не нужно было тратить время и силы на ремонт, — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Дома возводятся с учетом критериев безбарьерной среды. Эти же принципы соблюдаются при благоустройстве дворовых территорий. Рядом с жилыми комплексами обустраивают детские и спортивные площадки, комфортные зоны отдыха.

— Большинство горожан, которые в первом квартале начали осматривать предложенные городом варианты, проживают на юге Москвы — более 1,5 тысячи человек из шести пятиэтажек. На западе осматривать новое жилье и оформлять документы, необходимые для переезда, начали почти 1,3 тысячи москвичей из пяти старых домов, на юго-востоке — свыше 1,2 тысячи жителей из семи расселяемых зданий. По всем вопросам, связанным с заключением договоров на новое жилье, участников переселения консультируют сотрудники Департамента городского имущества, которые работают в центрах информирования на первых этажах новостроек, — уточнила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Избежать очередей в центрах информирования и оформить документы на новые квартиры быстрее и удобнее позволяет суперсервис «Переезд по программе реновации». Благодаря ему можно онлайн выбрать дату и время осмотра жилья, а также день подписания договора, напомнили в Градостроительном комплексе Москвы.

Как отметили в столичном Департаменте информационных технологий, подготовиться к переезду поможет общая инструкция, доступная в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. С ее помощью можно узнать, как организован переезд и какие потребуются документы, а также воспользоваться ссылками на полезные услуги. Если настроить параметры переезда, то житель сможет ознакомиться со сценарием будущего переезда в зависимости от конкретной жизненной ситуации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Создание, развитие и эксплуатация инфраструктуры электронного правительства, в том числе предоставление массовых социально значимых услуг, а также иных услуг и сервисов в онлайн-формате, соответствуют задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

