Загруженность дорог в Москве достигнет семи баллов вечером 30 апреля

Загруженность дорог в Москве достигнет отметки семь баллов вечером в четверг, 30 апреля. Об этом предупредила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

— По данным ЦОДД, сейчас на дорогах пять баллов, а вечером ожидается до семи. Средняя скорость движения по городу составляет 33 км/ч, — говорится в сообщении.

После 16:00 интенсивное движение ожидается в центре, на Садовом кольце, на МКАД в районе Ленинградского шоссе и на вылетных магистралях по направлению в Московскую область.

Москвичей призвали выезжать за город после 21:00, а также рекомендовали заранее планировать маршрут, передает Telegram-канал ведомства.

В майские праздники в Москве часть парковок станет бесплатной. 1, 2, 9 и 11 мая автомобили можно будет оставлять без оплаты на всех городских улицах, включая зоны с повышенными тарифами и динамическим ценообразованием. 3 и 10 мая парковки будут работать по воскресному режиму. Бесплатной останется большая часть мест, однако исключение составят участки с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зоны динамического тарифа.