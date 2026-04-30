Москвичам пообещали резкий погодный "кувырок"

Погода в конце мая в столице сделает резкий "кувырок" в сторону лета, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

"Будто кто-то щелкнет выключателем, и в конце месяца погода сделает резкий, но уверенный кувырок в сторону лета", – отметил специалист.

По его словам, третья декада месяца прогнозируется в рамках климатической нормы, а "капризы небесной канцелярии" останутся позади.

До этого Тишковец рассказывал, что в воскресенье, 3 мая, в Москве температура поднимется до 20 градусов. Утром 4 мая столбики термометров покажут от 8 до 11 градусов, а после полудня воздух прогреется до 20–23 градусов, что соответствует норме июня.

Затем, после первых длинных майских праздников, температура в городе поднимется до 18–23 градусов. Однако тепло не продержится до последующих майских праздников. В День Победы, 9 мая, столбики термометров будут колебаться в пределах 11–15 градусов.