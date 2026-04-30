«Домики добра» будут работать на площадках фестиваля «Московская весна»

На фестивальных площадках «Московской весны» с 1 мая будут работать «Домики добра» проекта «Москва помогает». До 11 мая жители и гости столицы могут передать подарки для участников специальной военной операции (СВО) и детей, проживающих в новых регионах, а также товары для животных.

© Вечерняя Москва

Для участников СВО жители и гости столицы могут передать к празднику мужские подарочные наборы, стельки, хлопковые носки, а также средства гигиены: бритвенные станки, пену для бритья и многое другое.

Дети, проживающие в новых регионах, будут рады новым книгам для внеклассного чтения, конструкторам и настольным играм, канцелярским принадлежностям, сладостям, таким как конфеты, печенье, шоколад, пряники и вафли.

В «Домиках добра» также принимают зоотовары для животных из приютов. Гости фестиваля могут передать сухой и влажный корм, рис, гречку, пшено, наполнители, впитывающие пеленки, капли от клещей, средства для обработки помещений, а также амуницию и игрушки.

Все товары должны быть новыми, с бирками и в упаковке, а срок годности — не менее трех месяцев.

В «Домиках добра» гостей встретят столичные волонтеры и расскажут, какие подарки можно передать нуждающимся, проверят сроки годности, упакуют все коробки и отправят адресатам, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 мая начнется «Московская весна» — фестиваль, посвященный Дню Победы и Году единства народов России. Центральной площадкой станет Тверской бульвар, где развернется масштабная гастрономическая и культурная программа.