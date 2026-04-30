Маршруты переправы начали работу на Северном речном вокзале

Популярность речных поездок у москвичей и гостей столицы растет с каждым годом. После начала сезона речной навигации в столице возобновляют работу маршруты-переправы от Северного речного вокзала.

Как сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, теплоходы от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина снова выполняют рейсы. Это удобная альтернатива другим видам транспорта, которая позволяет сократить время в пути.

— С началом сезона речной навигации возобновили работу маршруты-переправы от Северного речного вокзала. Ежедневно теплоходы будут совершать 40 рейсов в соседние районы и обратно. Поездки занимают всего 30 минут до причала «Химки» и 10 минут — до «Захарково», — добавил Максим Ликсутов.

Оплатить поездку можно картой «Тройка» на борту теплохода или в кассах Северного речного вокзала.

Помимо этого, в честь открытия навигации в столице прошел парад судов. В этом сезоне первым стартовавшим теплоходом стал «Леонид Красин», который отправился от Северного речного вокзала в город Мышкин.