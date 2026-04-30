Около 1,4 тыс. пар планируют пожениться в Москве в период майских праздников

В столице с 1 по 11 мая около 1,4 тыс. пар планируют заключить брак. Об этом журналистам сообщила начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

«Май открывает череду самых популярных для свадеб месяцев. В первую декаду мая – с 1 по 11 мая – будет создано порядка 1,4 тыс. семей, большая часть из них в торжественной обстановке. Некоторые пары специально выбирают праздничные и предпраздничные дни для регистрации брака. Самой популярной датой стало 5 мая, в этот день более 370 пар планируют зарегистрировать брак. Интересно, что в том году особой популярностью в этот период пользовалось также 5 мая. Кроме того, востребованными днями для свадеб стали 2 и 8 мая: в эти дни в столице будет создано порядка 260 и 210 семей», – рассказала Уханева.

По ее словам, наибольшее количество заявлений было подано во дворцы бракосочетания №1 и 4, а также во Дворец бракосочетания на ВДНХ. Среди выездных площадок особой популярностью пользуются библиотека-читальня имени Пушкина, Оперный дом музея-заповедника «Царицыно» и башня «Око».

Для проведения торжественных церемоний в Москве доступно более 60 площадок, включая дворцы бракосочетания, музеи, станцию метро «Маяковская», усадьбы и рестораны. Ознакомиться со списком локаций можно с помощью сервиса «Наша свадьба» на портале mos.ru.