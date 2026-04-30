В Москве закрыли четыре станции синей ветки метро

В Москве закрыт участок между станциями «Строгино» и «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии метро. Об этом сообщается на официальном портале мэра столицы.

Речь идет о станциях «Мякинино», «Волоколамская», «Митино» и «Пятницкое шоссе». Движение поездов приостановлено в связи с работами по строительству Рублево-Архангельской линии. Ограничения действуют до пятницы, 8 мая.

Пассажиры могут воспользоваться бесплатными автобусами компенсационного маршрута (КМ) и станциями Таганско-Краснопресненской линии.