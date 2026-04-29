Москва побила 90-летний рекорд по высоте снежного покрова в конце апреля, об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Высота снежного покрова 29 апреля составила семь сантиметров, что является новым суточным рекордом.