Предсказана дата возвращения солнца в Москву

Солнце может вернуться в Москву в четверг, 30 апреля. Такую дату возобновления ясной погоды предсказала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Солнце может вернуться в Московский регион уже в четверг», — заявила синоптик.

Позднякова добавила, что 1 мая в столице и области будет облачная с прояснениями погода — в таких условиях тоже есть шанс, что солнце выглянет.

Ранее метеоролог спрогнозировала, что в первые дни мая в Москву вернется нормальная погода. Столбик термометра снова покажет положительные значения ночью и ощутимое тепло днем. Так, уже 3 мая жители столицы могут почувствовать 18 градусов тепла.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец считает, что в этот день может быть еще теплее, и предсказывает для 3 мая плюс 21 градус.