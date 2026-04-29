Интервалы движения поездов на МЦД-3 будут увеличены на майских праздниках

В период с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая интервалы движения поездов на МЦД-3 возрастут до одного часа, а составы проследуют укороченными маршрутами. В частности, на Казанском направлении они в обе стороны будут идти по пути «на Ипподром/в область», а большая часть поездов со стороны Ипподрома проследует укороченными маршрутами до и от станций Быково, Люберцы и Выхино.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На Ленинградском направлении интервалы движения будут увеличены до 20 минут, часть диаметральных поездов со стороны Зеленограда — Крюково проследует укороченными маршрутами до и от станций Митьково и Плющево, — говорится в сообщении.

Кроме того, на станциях Отдых, Люберцы, Выхино, Электрозаводская, Митьково и Казанском вокзале будут дежурить сотрудники, которые подскажут нужный маршрут и путь отправления поезда, а также помогут сориентироваться в период изменений, передает Telegram-канал ведомства.

Также с 1 по 3 мая на Рижском направлении МЦД-2 на участке Площадь трех вокзалов — Тушинская интервалы движения составов частично возрастут до одного часа 20 минут, а на участке Тушинская — Нахабино — до одного часа.