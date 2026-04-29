Москвичей предупредили о полном отключении связи

В столице 5, 7 и 9 мая планируются отключения мобильного интернета в «целях безопасности», сообщает “Коммерсантъ” со ссылкой на один источник на телекоммуникационном рынке. Второй собеседник газеты подтвердил, что «ограничения будут, но их масштаб пока непонятен». По его словам, отключения будут только 7 мая — в день репетиции парада Победы — и 9 мая.

По данным BBC, ограничения коснутся не только центра города, а будут действовать в пределах МКАД. Источники BBC, близкие к «Ростелекому» и одному из операторов связи, сообщают, что ограничения в этом году станут «более мощными»: под них может попасть не только мобильный интернет, но и голосовая связь, СМС и даже сайты из «белых списков».

В прошлом году перед 9 Мая в Москве также наблюдались отключения мобильного интернета.

«Такие ограничения вполне возможны» и «абсолютно оправданы», заявил изданию «Подъём» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости — президенты, председатели правительств, поэтому, конечно, обеспечение безопасности в такой период абсолютно оправдано. Мы помним, и в прошлом году были аналогичные ограничения, поэтому это вполне оправданный шаг, но он весьма краткосрочный — всего несколько часов, поэтому переживать на этот счёт не стоит. Все граждане Российской Федерации давно привыкли», — сказал Свинцов.

Он добавил, что ограничения могут коснуться и проводного интернета — по маршруту следования военной техники.

В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), МТС, «Ростелекоме» и «Мегафоне» комментариев не предоставили.