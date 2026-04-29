В Москве прошла первая репетиция парада Победы

В Москве состоялась первая репетиция Парада Победы в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

На Москворецкой набережной маршируют под строевые песни колонны курсантов военных академий. С Болотной площади стартовал сводный военный оркестр.

Район Красной площади и Зарядье перекрыты до глубокой ночи. Но и там, где можно увидеть участников будущего парада, - например, возле высотного дома на Котельнической набережной, зрителей почти нет: в столице холодно и ветренно. Обычно прохожих привлекал проезд шумной колесной и гусеничной техники, но в этот раз, напомним, ее не будет по соображениям безопасности.

Ранее в Минобороны уточнили, что в пеших расчетах парада пройдут военнослужащие из высших военных учебных заведений "всех видов и отдельных родов войск" ВС РФ.