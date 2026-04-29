В центре Москвы ограничат движение в связи с подготовкой к празднованию Дня Победы

Важная информация для автомобилистов. Сегодня до конца дня в центре Москвы будет серьезно ограничено движение транспорта. Связано это с подготовкой к празднованию Дня Победы.

Уже вечером нельзя будет проехать по Садовнической улице. Старой и Болотной площадям. По набережным - от Котельнической до Кремлевской. А также Софийской, Раушской, Гончарной, Устьинской и Подгорской.

Также закроют Большой Москворецкий мост и Китайгородский проезд. Улицы Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и прилегающие переулки. Снимать ограничения планируют по окончании мероприятия. Такие же изменения запланированы на 4 и 9 мая.

А у главного входа ВДНХ сегодня монтируют большую инсталляцию "Орден Победы".