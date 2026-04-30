Московский зоопарк пригласил горожан на бесплатные утренние прогулки в мае

Московский зоопарк объявил о начале весенней акции «Ранняя пташка», которая пройдет с 1 по 31 мая. В течение всего месяца все любители ранних подъемов смогут посетить зоопарк абсолютно бесплатно.

Специальные условия распространяются на все категории посетителей, при условии оформления билета и прохода через три основные входные группы: главный вход, вход у метро «Баррикадная» и вход у Детского зоопарка.

Бесплатный билет можно получить исключительно в кассах зоопарка у указанных входов в период с 7:30 до 9:00 утра. Пройти на территорию зоопарка по такому билету разрешается только до 9:00. Онлайн-регистрация для участия в акции не требуется.

— Мы запускаем эту акцию специально для тех, кто встает рано. У наших посетителей появится отличный шанс увидеть, как преображается зоопарк под ласковыми лучами весеннего солнца, когда природа только-только пробуждается, посетить наших животных без спешки и суеты, — передает слова генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой официальный Telegram-канал зоосада.

Этой весной в Московском зоопарке на свет появились детеныши кошачьих лемуров и птенцы кудрявых пеликанов.