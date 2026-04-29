В столице пройдет театральный марафон с 1 по 9 мая
Московские театры с 1 по 9 мая приглашают зрителей на настоящий марафон спектаклей разных театральных жанров. «Вечерняя Москва» ознакомилась с афишей.
И так, уже послезавтра можно будет отправиться в настоящее театральное путешествие вместе с «Мосбилетом». Спектакль себе по душе может выбрать каждый зритель.
Юных театралов 1 мая приглашает Московский детский театр марионеток на спектакль «Сказка о капризном мышонке». Кстати, как поделился с «Вечерней Москвой» писатель и певец Илья Гуров, в этот день он будет в театре среди зрителей со своей крестницей Дарьей.
— Как представителю творческой профессии мне важно быть в тренде, в теме всех новинок театра, кино, концертов, — говорит Илья Гуров. — Всегда агитирую на походы своих друзей, крестников и коллег.
Он отметил, что в майские праздники в столице проходит много разных и уникальных событий для жителей города и его гостей.
Далее, по словам Ильи Гурова, свой театральный марафон он продолжит в Театре кошек Куклачева. Там с 1 по 3 мая пройдет спектакль «Лебединое озеро, или Как прЫнц невесту искал, а коты ему помогали».
— Как любитель животных и котовод со стажем, заинтересовался темой, — поясняет российский певец. — А если говорить о взрослых спектаклях, то мой выбор — спектакль «Дядюшкин сон» в Московском академическом театре имени Маяковского с замечательным и актрисами Ольгой Прокофьевой и Любовью Руденко.
Тем временем Московский академический театр сатиры 2 мая приглашает зрителей стать свидетелями бессмертной любви и узнать ответ на вечный вопрос: сколько готов заплатить человек за право любить? В этот день театр представит спектакль «Мастер и Маргарита. История любви».
В этот же день в Театре на Юго-Западе пройдет спектакль «На дне».
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий Бикбаев, художественный руководитель «Покровка.Театр»:
— Майская театральная Москва — это чистый пульс жизни. В эти дни я особенно остро чувствую, что спектр наших постановок — не каталог, а живой организм. От интерактивной радости для малышей, которая взрывается в зале, до сумеречных, почти мистических сюжетов для взрослых — все это сплетается в единый марафон. Я мечтаю, чтобы таких форматов, такого творческого многолюдья в столице становилось только больше.