В столице пройдет театральный марафон с 1 по 9 мая

Московские театры с 1 по 9 мая приглашают зрителей на настоящий марафон спектаклей разных театральных жанров. «Вечерняя Москва» ознакомилась с афишей.

И так, уже послезавтра можно будет отправиться в настоящее театральное путешествие вместе с «Мосбилетом». Спектакль себе по душе может выбрать каждый зритель.

Юных театралов 1 мая приглашает Московский детский театр марионеток на спектакль «Сказка о капризном мышонке». Кстати, как поделился с «Вечерней Москвой» писатель и певец Илья Гуров, в этот день он будет в театре среди зрителей со своей крестницей Дарьей.

— Как представителю творческой профессии мне важно быть в тренде, в теме всех новинок театра, кино, концертов, — говорит Илья Гуров. — Всегда агитирую на походы своих друзей, крестников и коллег.

Он отметил, что в майские праздники в столице проходит много разных и уникальных событий для жителей города и его гостей.

Далее, по словам Ильи Гурова, свой театральный марафон он продолжит в Театре кошек Куклачева. Там с 1 по 3 мая пройдет спектакль «Лебединое озеро, или Как прЫнц невесту искал, а коты ему помогали».

— Как любитель животных и котовод со стажем, заинтересовался темой, — поясняет российский певец. — А если говорить о взрослых спектаклях, то мой выбор — спектакль «Дядюшкин сон» в Московском академическом театре имени Маяковского с замечательным и актрисами Ольгой Прокофьевой и Любовью Руденко.

Тем временем Московский академический театр сатиры 2 мая приглашает зрителей стать свидетелями бессмертной любви и узнать ответ на вечный вопрос: сколько готов заплатить человек за право любить? В этот день театр представит спектакль «Мастер и Маргарита. История любви».

В этот же день в Театре на Юго-Западе пройдет спектакль «На дне».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Бикбаев, художественный руководитель «Покровка.Театр»: