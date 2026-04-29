Две фотовыставки о защитниках столицы представят в Музее Победы

1 мая в Музее Победы откроются две фотовыставки. В преддверии Дня Победы гостям музея на Поклонной горе представят планшетные экспозиции «И.В. Панфилов — боевой генерал!» и «На передовой милосердия: медики, спасавшие Москву».

© Вечерняя Москва

Проекты посвящены героям Битвы за Москву. Выставки могут бесплатно посетить все желающие (покупать входной билет в музей не нужно).

— В год 85-летия Битвы за Москву эти выставки расскажут москвичам и гостям столицы о том, какой ценой досталась Красной Армии Победа в этой битве и какие усилия потребовались всему народу, чтобы разгромить беспощадного врага, — отметили в Музее Победы.

Новые выставки откроются в рамках проектов «Во имя Победы! и «85 лет мужества. Битва за Москву». В экспозициях покажут около 100 фотоснимков времен Великой Отечественной войны.

Патриотическая фотовыставка «На передовой милосердия: медики, спасавшие Москву» расскажет о советских врачах, медсестрах, санинструкторах — людях, которые, не жалея своих собственных жизней, самоотверженно спасали раненых бойцов.

Планшетная экспозиция «И.В. Панфилов — боевой генерал!» посвящена легендарному командиру, под руководством которого был сдержан натиск немецко-фашистских захватчиков, прорывавшихся к Москве.