Две фотовыставки о защитниках столицы представят в Музее Победы
1 мая в Музее Победы откроются две фотовыставки. В преддверии Дня Победы гостям музея на Поклонной горе представят планшетные экспозиции «И.В. Панфилов — боевой генерал!» и «На передовой милосердия: медики, спасавшие Москву».
Проекты посвящены героям Битвы за Москву. Выставки могут бесплатно посетить все желающие (покупать входной билет в музей не нужно).
— В год 85-летия Битвы за Москву эти выставки расскажут москвичам и гостям столицы о том, какой ценой досталась Красной Армии Победа в этой битве и какие усилия потребовались всему народу, чтобы разгромить беспощадного врага, — отметили в Музее Победы.
Новые выставки откроются в рамках проектов «Во имя Победы! и «85 лет мужества. Битва за Москву». В экспозициях покажут около 100 фотоснимков времен Великой Отечественной войны.
Патриотическая фотовыставка «На передовой милосердия: медики, спасавшие Москву» расскажет о советских врачах, медсестрах, санинструкторах — людях, которые, не жалея своих собственных жизней, самоотверженно спасали раненых бойцов.
Планшетная экспозиция «И.В. Панфилов — боевой генерал!» посвящена легендарному командиру, под руководством которого был сдержан натиск немецко-фашистских захватчиков, прорывавшихся к Москве.
— Иван Панфилов — советский военачальник, генерал-майор, участник обороны Москвы. В октябре 1941 года 316-я стрелковая дивизия под его командованием вступила в бой с противником и смогла нанести ему значительный урон. За бои в период с 10 октября по 5 ноября генерал-майор Панфилов был награждён орденом Красного Знамени. 16 ноября 2-й танковая дивизия вермахта атаковала позиции 316-й стрелковой дивизии, в том числе в районе Дубосеково. Части дивизии во главе с Панфиловым вели тяжёлые оборонительные бои с превосходящими силами противника. В этих боях личный состав дивизии проявил массовый героизм. 18 ноября 1941 года генерал Панфилов погиб от осколков немецкой миномётной мины. А 23 ноября дивизия получила почетное звание Панфиловской, — рассказали в Музее Победы.