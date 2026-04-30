В Москве появилась новая подсветка, дублирующая сигнал светофора

Ночью, днем, в сильный дождь и туман. Этой подсветке все нипочем. А еще светодиодные блоки, встроенные в тротуар. Не увидеть такие предупреждающе сигналы на переходе вряд ли получится. Хотя система пока и проходит обкатку в тестовом режиме, пешеходам такая необычная новинка нравится.

© ТВ Центр

Сотрудники Центра организации дорожного движения говорят: сигналы светофора на асфальте с дублирующей подцветкой помогут пешеходам быстрее оценить обстановку. Кроме того, очевидно, что уменьшится количество возможных нарушений и снизится риск опасных ситуаций.

"Чтобы снизить риск аварийности с пешеходами, ЦОДД запустил проект с дублирующей подсветкой сигналов светофора на подходе к зебре. Тестовое оборудование установили по 10 адресам. По итогам эксперимента будет принято решение о дальнейшем развитии проекта", - сообщил Артем Пелевин, ведущий специалист дежурной смены Ситуационного центра ЦОДД.

Причем привычные светофорные столбы никуда не исчезнут, да и новые технологии - лишь помощь пешеходу и водителю.

Эксперимент продлится несколько месяцев. Специалисты будут наблюдать за поведением пешеходов, фиксировать, насколько им стало проще и безопаснее переходить дорогу. Если результат окажется положительным, новую подсветку могут установить на десятках других оживленных перекрёстков столицы.