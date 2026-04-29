Свыше тысячи временных пунктов вакцинации питомцев развернут в Москве

Свыше 1,2 тысячи временных пунктов бесплатной вакцинации питомцев против бешенства будет работать в Москве в 2026 году. Об этом в среду, 29 апреля, рассказал председатель комитета ветеринарии Москвы Алексей Сауткин.

© Вечерняя Москва

Он напомнил, что в столице уже открыты и работают дополнительные временные пункты бесплатной вакцинации животных против бешенства. С графиком их работы можно ознакомиться на сайте комитета.

В государственных ветклиниках Москвы бесплатную прививку от бешенства можно сделать в любой удобный день в часы работы учреждения. Для удобства владельцев животных им рекомендуется заранее записаться на процедуру через портал mos.ru.

— С наступлением теплой погоды пунктов вакцинации станет больше, так как в мае будут открываться пункты и возле выгульных площадок, — рассказал Сауткин в беседе с ТАСС.

