Москвичам рассказали о погоде в первую декаду мая

В начале мая в столичном регионе прогнозируются резкие перепады погоды. После отрицательных температур воздух прогреется до +11 градусов, ожидаются также сильные колебания атмосферного давления, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, после температуры воздуха в -2 градуса за одни сутки 1 мая резко потеплеет до +6…+11 градусов, при этом местами пройдет кратковременный дождь. Давление будет расти до 751-753 миллиметров ртутного столба, ветер резко ослабнет до 3-4 м/с.

В выходные, 2 и 3 мая, ожидается теплая погода без осадков, температура воздуха будет колебаться от +8 до +13 градусов.

«Перепады, раз они существуют, значит, для природы и погоды это вполне нормально, — отметил Ильин. — Для нас, может быть, и непривычно, явление редкое, но не уникальное».

Устойчивую теплую погоду в первую декаду мая синоптик призвал не ждать – по некоторым данным, температура воздуха будет расти до +19 градусов, затем снова падать, так как в регион придет холодная воздушная масса. В праздничный день 9 Мая ожидается прохладная погода, температура не поднимется выше +4…+9 градусов.