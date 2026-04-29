Собянин: В районе Солнцево появится новая школа с робоклассом и ИТ-полигоном

Строительство новой школы началось в районе Солнцево. Об этом в среду, 29 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Здание будет расположено между Боровским шоссе и улицей Матросова. Площадь нового образовательного комплекса превысит 21 тысячу квадратных метров. В нем смогут обучаться 825 учеников.

Главный вход будет утоплен в фасад и выделен витражным остеклением со стемалитовыми вставками (стеклом с эмалевым декором). Фасады облицуют бетонной плиткой под кирпич темных оттенков и металлическими кассетами под медный цвет.

Перед входом появится площадка для школьных линеек и велопарковка. На территории также оборудуют спортивное ядро.

— Внутри организуем современные учебные пространства с кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами, робоклассом, ИТ-полигоном, физкультурными залами, медиатекой, залом для мероприятий и пространствами для отдыха, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Ранее Собянин рассказал, что в Москве в порядок приводят не только школы, но и территории около них. По программе «Моя школа» создают современные и комфортные пространства для активного и тихого отдыха.