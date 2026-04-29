В Москве создадут новый трамвайный маршрут от МКАД к центру

В Москве появится новый трамвайный маршрут, который свяжет МКАД с центром города. Об этом сообщил в своем личном блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник заявил, что недавно началось строительство новой ветки протяженностью четыре километра из района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы, где она присоединится к существующей сети.

Поездка до станции «Шоссе Энтузиастов» займет 23 минуты, что сократит время в пути на 40%. До станции «Авиамоторная» можно будет добраться за 29 минут.

На конечной остановке на улице Сталеваров оборудуют разворотное кольцо, помещение для отдыха водителей, а также организуют пересадку на автобусы.