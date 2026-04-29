90-летний рекорд по высоте снежного покрова обновлен в Москве

В Москве 29 апреля высота снежного покрова составила семь сантиметров, что стало новым суточным рекордом за последние 90 лет. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что за сутки снежный покров уменьшился еще на три сантиметра и, по данным метеостанции ВДНХ, опустился до указанного уровня.

— Однако этого оказалось достаточно, чтобы обновить суточный рекорд по высоте снежного покрова, который для этого дня составлял 4 см и продержался 90 лет! — написал он в своем Telegram-канале.

29 апреля в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег с дождем. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0 — плюс 4 градуса. В Подмосковье температура ожидается на уровне от минус 2 до плюс 2 градусов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области настоятельно рекомендовало водителям воздержаться от использования летней резины до вечера среды, 29 апреля.