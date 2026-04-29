Назван неочевидный плюс снегопада в апреле

Названы плюсы снегопада в апреле
Выпавший в апреле снегопад принес не только минусы, но и плюсы. О них рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.
«Для аллергиков, наверное, даже и неплохо, что в конце апреля пошел снег, потому что у цветущих сейчас растений, которые вызывают аллергию, тоже могут опадать сережки. Соответственно, меньше пыльцы, меньше аллергенов. Для аллергиков это возможность вздохнуть полной грудью и немножко отдохнуть от этого неприятного сезона», - цитирует Филина РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Москве ожидается гололедица и «снежная каша» на дорогах.
«Снег быстро таять не будет. Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов», — сказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.