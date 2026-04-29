Назван неочевидный плюс снегопада в апреле

Выпавший в апреле снегопад принес не только минусы, но и плюсы. О них рассказал кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Алексей Филин.

«Для аллергиков, наверное, даже и неплохо, что в конце апреля пошел снег, потому что у цветущих сейчас растений, которые вызывают аллергию, тоже могут опадать сережки. Соответственно, меньше пыльцы, меньше аллергенов. Для аллергиков это возможность вздохнуть полной грудью и немножко отдохнуть от этого неприятного сезона», - цитирует Филина РИА Новости.

