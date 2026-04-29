В Московском регионе временно отменили желтый уровень опасности

Желтый уровень погодной опасности временно сняли на территории Московского региона.

Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«С 21:00 мск в столице и по области местами возможно образование гололедицы на дорогах, в связи с чем будет снова действовать желтый погодный уровень», — уточнили синоптики.

В метеослужбе отметили, что такой уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, будет действовать в Москве и Подмосковье до 09:00 мск четверга, 30 апреля.

Ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина ранее предупредила, что в мае погода в Москве будет капризной из-за сложного взаимодействия разных факторов. По словам синоптика, 1 мая в городе ожидается до +9 °C, местами с дождем и мокрым снегом, а уже на следующий день погода будет без осадков и до +15 °C.

По ее словам, погодные колебания связаны также с циклонами и антициклонами. Первые приносят облачную погоду и осадки. Их взаимодействие с антициклонами может приводить к резким колебаниям температуры, добавила эксперт.