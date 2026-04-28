Синоптик Тишковец спрогнозировал дату потепления в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первые признаки весенней погоды в Москве появятся в среду, а снежный покров полностью исчезнет к 1 мая.

В беседе с aif.ru он отметил, что осадки станут локальными, а днём воздух прогреется до +3…+5 °C.

«С 2 мая в атмосферу начнёт вмешиваться антициклон азорского происхождения. Инициатива перейдёт к нему, и погода наконец наладится», — сказал Тишковец.

Он добавил, что с 3 мая погода вернётся к климатической норме, а к 4 мая температура может подняться до +20 °C.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что потепление начнётся в Москве с 2 мая, а по-настоящему солнечная погода без заморозков установится 3 числа.