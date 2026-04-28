Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении фестиваля «Русское поле».

XV Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства «Русское поле» в этот раз будет посвящен Году единства народов России. Праздничные мероприятия состоятся 22 августа в Парке Победы на Поклонной горе.

Крупнейший фольклорный фестиваль столицы снова объединит на своих площадках людей, влюбленных в историю своей страны, ее песни, народные промыслы и декоративно-прикладное искусство.

Ожидается, что в этом году мероприятие соберет около двух тысяч участников, а гостями фестиваля станут не менее 150 тысяч человек, для которых будет работать несколько тематических площадок, пройдут концерты, конкурсы и мастер-классы.