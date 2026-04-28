"Аптекарский огород" в Москве возобновит работу после непогоды 29 апреля

Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород" вновь откроется для посетителей в среду, 29 апреля. Он был временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий в Москве, напомнили в пресс-службе сада.

Там рассказали, что в среду "Аптекарский огород" будет работать по стандартному графику – с 10:00 до 20:00. Гости сада смогут увидеть, как непогоду пережили сакуры, тюльпаны и магнолии.

Шквалистый ветер с порывами до 23 метров в секунду и мокрый снег обрушились на столичный регион в понедельник, 27 апреля. В результате упало свыше 110 деревьев, оказались повреждены автомобили.

В связи с непогодой некоторые столичные парки закрыли для посещения. Кроме того, приостановлена аренда электросамокатов и велосипедов, ограничен доступ к каршеринговым автомобилям на летней резине.