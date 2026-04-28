Раскрыты сроки прихода 20-градусного тепла в Москву

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, когда в Москве начнется потепление. Об этом сообщает RT.

По словам Шувалова, потепление начнется 2-3 мая. К этому времени в Москве будет постепенное увеличение температуры. К 6-7 мая, как рассказал синоптик, в столицу придет полноценная весенняя погода с температурой до +24C°.

«5 мая значения на уровне +20C° не исключены. А потом +23C°…+24C° 6 и 7 мая», — рассказал он.

Ранее сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что выпавший Москве и Подмосковье апрельский снег соответствует климатической норме.