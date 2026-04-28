Собянин: Более 4 тыс. малышей наблюдают в центрах ранней помощи

Проекту "Ранняя помощь" - уже год, напомнил Сергей Собянин. Важнейшая задача проекта - нормализовать состояние новорожденных из группы риска, в которую входят малыши, появившиеся на свет до 37 недель, с массой тела до 1,5 килограмма и перенесшие критические состояния при рождении.

Центры ранней помощи открыты на базе четырех детских больниц, за ними закреплены 16 центров развития.

Благодаря проекту "Ранняя помощь" в течение года после выписки из перинатального центра или детского стационара смогут полностью восстановиться порядка 85% малышей.

Сейчас в центрах ранней помощи наблюдают больше 4 тысяч малышей.