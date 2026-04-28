Собянин выразил соболезнования семьям погибших в пожаре на севере Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 28 апреля, выразил соболезнования семьям погибших в результате пожара на севере столицы. По предварительным данным, жертвами происшествия стали семь человек.

Он сообщил, что возгорание произошло на частной строительной площадке в районе Аэропорт. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.

— Все причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами. Оперативно на месте ЧП работают городские службы и медики. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, — написал он в МАКС.

Пожар в здании во 2-м Амбулаторном проезде начался утром 28 апреля. Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитке в бытовке рабочих. По факту трагедии возбудили уголовное дело. Его расследование на контроле прокуратуры. Спасателям удалось потушить возгорание. Пламя ликвидировали на площади 1,4 тысячи квадратных метров.