Собянин: Пострадавшим в пожаре на севере Москвы оказывают необходимую помощь

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере «Макс» выразил соболезнования семьям погибших при пожаре на частной строительной площадке в районе Аэропорт.

«Сегодня в городе на одной из частных строительных площадок в районе Аэропорт произошел пожар, в результате которого погибли, по предварительным данным, семь человек. Мои глубокие соболезнования семьям погибших», – говорится в сообщении.

Мэр добавил, что на месте ЧП работают городские службы и медики. Все причины произошедшего устанавливаются, а пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.